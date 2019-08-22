تيمور جنبلاط تابع من مجلس النواب قضايا النقل والخطط المقترحة

التقى رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​، في مكتبه في ​مجلس النواب​، المدير العام للنقل المشترك ​زياد نصر​ والمسؤول عن ​البنك الدولي​ ل​قطاع النقل​ والمواصلات الدكتور زياد نكت، في حضور مستشاره حسام حرب، في إطار متابعته للمشاريع التي تعنى بشؤون المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وجرى خلال اللقاء "بحث في خطط ​النقل العام​ ومشاريعه وسبل مواكبتها وتوفير مقومات النجاح لها بما يتناسب مع فئات المجتمع ويرضيها".

وأثنى جنبلاط على "الجهود التي يبذلها المدير العام للنقل المشترك لتفعيل دور المؤسسة وتعزيز امكاناتها لتمكينها من القيام بالمهمات الموكلة اليها، بالتعاون مع وزير الأشغال العامة والنقل والتنسيق معه".

وأبدى "استعداد "اللقاء الديموقراطي" لتقديم الدعم والعناية لكل المشاريع المعنية بتطوير خدمة النقل العام وتحسينها الامر الذي يساهم في تخفيف الاعباء عن كاهل المواطن اللبناني نتيجة استفحال ازمة السير في غياب ​منظومة​ متكاملة للنقل تغطي المناطق اللبنانية كافة".

