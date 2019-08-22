قيادة "حزب الله" بالبقاع سلمت جبق هبة عبارة عن قطعة أرض بحربتا لإقامة مستشفى حكومي

أعلن مسؤول ​منطقة البقاع​ في "​حزب الله​" حسين النمر أنه "بمتابعة جادة من قيادة منطقة البقاع في "حزب الله" مع وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​، تم منذ 15 يوماً افتتاح مكتب الدواء للأمراض المزمنة في مستشفى ​بعلبك​ الحكومي، وندعو المرضى لتقديم الطلبات في المكتب الدواء"، مشيراً إلى أن "جبق وقع أمس قرار إفتتاح مكتب للأمراض المزمنة في مستشفى ​الهرمل​ الحكومي، على أن يتم إفتتاحه قريباً، كما أوعز وزير الصحة إلى رئيس مجلس إدارة مستشفى الهرمل الحكومي بدفع مستحقات الموظفين حسب ​سلسلة الرتب والرواتب​ مع الفروقات، وسوف يتم قريباً جداً إعادة إفتتاح مركز التدرّن الرئوي في مدينة الهرمل بعد أن كان مقفلاً".

وفي بيان له، اعلن النمر أن "قيادة منطقة البقاع في "حزب الله" سلمت وزير الصحة الهبة المقدمة من بلدية حربتا، وهي عبارة عن أرض بمساحة 20 دونماً لصالح ​المستشفى الحكومي​ على مفرق بلدة حربتا كمنطقة وسطية في ​البقاع الشمالي​ من أجل العمل على بناء مستشفى".