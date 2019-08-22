النشرة: مجلس الوزراء يناقش البند 18 على جدول أعماله

أفادت مراسل "​الخليج 365​" بأن "​مجلس الوزراء​ المنعقد في ​بيت الدين​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وصل إلى البند 18 من جدول الاعمال الذ يتيعلق بعرض ​وزارة المالية​ الرسائل الموجهة من مكتب المحاماة لافي ​أميركا​ "لويس كوفمان ميديلميس" بوكالته على السيدين بيار و​موسى فتوش​ وموضوعها عرض الدخول في حوار تسوية بخصوص المبالغ المحكوم لهما بها تفاديا لاتخاذ اجراءات قانونية وشيكة في أميركا ضد ​الدولة اللبنانية​".

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