طوني فرنجية بحث مع المفتي الصلح الأوضاع العامة في لبنان

استقبل النائب ​طوني فرنجية​ مفتي ​بعلبك الهرمل​ الشيخ ​خالد الصلح​ وجرى عرض للأوضاع العامة في ​لبنان​ وفي منطقة زحلة و​البقاع​ على وجه الخصوص.

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