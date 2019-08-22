طوني فرنجية بحث مع المفتي الصلح الأوضاع العامة في لبنان

استقبل النائب طوني فرنجية مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان وفي منطقة زحلة والبقاع على وجه الخصوص.
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