بو صعب: شكرا فخامة الرئيس على رفعك الظلم عن العقارات المضروبة بالاشارات

أعرب وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ عن شكره "لفخامة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​"، مؤكداً أن "موقفك اليوم ب​مجلس الوزراء​ وإصرارك على رفع الظلم عن ​العقارات​ المضروبة بالإشارات في تخطيط ايكوشار منذ ستين سنة، أعاد الحق لأصحابه و كرسك حاميا للحقوق والعدالة".

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