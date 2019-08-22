اسفت نقابة اصحاب مكاتب السفر والسياحة للمتاعب والخسائر التي اصابت المواطنين جراء توقف "نيو بلازا تورز" عن تقديم الخدمات للمتعاملين معها. ولفت رئيس النقابة ​جان عبود​ الى ان "النقابة لم تتوقف منذ زمن طويل عن تحذير المعنيين من مخاطر فسح المجال امام الوكالات غير النظامية او الطارئين على المهنة لممارسة اعمال وكالات السفر والسياحة دون حسيب او رقيب".

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كانت هذه تفاصيل خبر جان عبود: لطالما حذرنا من مخاطر فسح المجال امام الوكالات غير النظامية لممارسة أعمال وكالات السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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