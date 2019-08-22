علي حسن خليل من بيت الدين: مسألة تصنيف لبنان مرتبطة بمصلحة الدولة

لفت وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في تصريح له على هغامش جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقد في ​بيت الدين​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى أنه "ما زال البحث مستمرا في جدول الأعمال. مسألة تصنيف ​لبنان​ مرتبطة بمصلحة ​الدولة​ ويجب أن يكون التعاطي معها تعاطيا مسؤولا".

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