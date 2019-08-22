النشرة: "الاشتراكي" وقف إلى جانب "القوات" بموضوع أعضاء المجلس الدستوري

أفادت مصادر مطلعة عبر النشرة أنه بما يخص موضوع تعيين أعضاء المجلس الدستوري، فالقضية ليست كما يحاول البعض تسويقه بأنه لم يتم تعيين شخص معيّن لأنه محسوب على القوات اللبنانية، بل ما حصل أن " القوات لم تطرح مجموعة بل اتت بعقلية انها مصرة على تعيين سعيد مالك أو لا أحد والحزب "التقدمي الاشتراكي" وقف إلى جانب القوات في هذه القضية".
وفي سياق آخر، لفتت المصادر إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون تطرق إلى موضوع الأراضي المستملكة في إطار مشروع ايكوشار وكان موضوع سجال في الجلسة و قد حسم رئيس الجمهورية الجدل بضرورة تحرير الأراضي المستملكة منذ أكثر من ٦٠ سنة".
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