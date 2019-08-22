وفد من ديوان المحاسبة في قطر في زيارة رسمية

غادر ​لبنان​ وفد من ​ديوان المحاسبة​ الى دولة قطر، ضم رئيسه ​القاضي احمد حمدان​ والقاضي عبد الرضى ناصر ورئيس المصلحة عمر الدغيلي، تلبية لدعوة من رئيس ديوان المحاسبة في دولة قطر الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني.

وكان في استقبال الوفد في مطار قطر، اضافة الى رئيس ​الديوان​ القطري، ​السفير اللبناني​ ​حسن نجم​ وعدد من كبار الشخصيات لدى ديوان المحاسبة في دولة قطر.

وتتناول الاجتماعات بين الطرفين "التباحث في اخر المستجدات لا سيما في مجال عمل الاجهزة الرقابية وتطور عملها، والذي من شأنه ان يرسخ سبل التعاون بين البلدين وبقية الاجهزة الرقابية التي تنضوي تحت المجموعة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة".

وقد عقد اجتماع في مكتب رئيس الديوان القطري تم خلال البحث في شؤون تتعلق باوضاع الاجهزة الرقابية، سيما في ​الدول العربية​ والاسلامية اضافة الى عروض متقدمة عن عمليات التطور والتحديث التي يشهدها الديوان اضافة الى التطرق الى مواضيع من شأنها ان تعطي مزيدا من التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين.

وأولم السفير نجم على شرف ​الوفد اللبناني​، في حفل عشاء حضره عدد من الشخصيات ولا سيما اعضاء ديوان المحاسبة القطري.



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