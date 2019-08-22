نقولا نوه بإزالة إشارات الاستملاك عن العقارات المصابة بمشروع ايكوشار

لفت النائب السابق نبيل نقولا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "أُقر اليوم في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بيت الدين بند إزالة إشارات الاستملاك عن العقارات المصابة بمشروع ايكوشار، مبروك لمالكي العقارات، وشكرًا لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون لأنّه أعاد الحقوق لأصحابها بعد 63 عاما".
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