نقولا نوه بإزالة إشارات الاستملاك عن العقارات المصابة بمشروع ايكوشار

لفت النائب السابق ​نبيل نقولا​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "أُقر اليوم في جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في ​بيت الدين​ بند إزالة إشارات الاستملاك عن ​العقارات​ المصابة بمشروع ايكوشار، مبروك ل​مالكي العقارات​، وشكرًا ل​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ لأنّه أعاد الحقوق لأصحابها بعد 63 عاما".

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