خارجية اليابان استدعت سفير كوريا الجنوبية على خلفية قرار للسلطات بسيؤول

استدعت وزارة الخارجية اليابانية، سفير كوريا الجنوبية لدى طوكيو، على خلفية قرار السلطات في سيئول عدم تمديد اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية "GSOMIA" بين الجهتبن.
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