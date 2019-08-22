خارجية اليابان استدعت سفير كوريا الجنوبية على خلفية قرار للسلطات بسيؤول

استدعت ​وزارة الخارجية​ اليابانية، سفير ​كوريا الجنوبية​ لدى ​طوكيو​، على خلفية قرار السلطات في سيئول عدم تمديد اتفاقية ​الأمن العام​ للمعلومات العسكرية "GSOMIA" بين الجهتبن.

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