بيسكوف رحب بسيطرة الجيش السوري على خان شيخون: انتصار على الإرهاب

لفت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ إلى أن "​روسيا​ ترحب بسيطرة ​الجيش السوري​ على ​خان شيخون​، وتعتبرها انتصاراً على الإرهاب"، مشيراً إلى أنه "دار الحديث منذ البداية عن أن الحرب ضد الإرهاب والقتال ضد ​الجماعات الإرهابية​ سيتواصل في كل المناطق، لا سيما القتال ضد الإرهابيين الذين يستمرون في هجماتهم ضد ​القوات المسلحة​ السورية، وأيضاً الهجمات ضد ​القاعدة​ الروسية في ​حميميم​، لذلك، لا يسعنا سوى الترحيب بمثل هذه الانتصارات المحلية على هذه الجماعات".

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