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بوتين يحذر من اعتماد صناعة الفحم الروسية على التصدير

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حذر الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​ من "مخاطر اعتماد صناعة الفحم في ​روسيا​ على الأسواق الخارجية بشكل كبير"، مشيراً إلى أنه "في 2018، ارتفع الاستهلاك المحلي من الفحم إلى 180 مليون طن، وفي نفس العام قمنا بتصدير 210 ملايين طن. والاعتماد المتزايد على الأسواق الخارجية يخلق بعض التهديدات والمخاطر، وخاصة عندما تتقلب هذه الأسواق".

كما أشار إلى "أهمية زيادة الإنتاج وتطوير البنية التحتية اللوجستية والاجتماعية في مناطق إنتاج الفحم، لافتا إلى المزايا التنافسية من الناحية اللوجستية التي يتمتع بها منتجو الفحم خارج روسيا، بما في ذلك في ​أستراليا​ ووإندونيسيا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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