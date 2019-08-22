نائب عراقي: مركز عمليات أمني إسرائيلي في بغداد يشن هجمات ضد الحشد

لفت النائب ​العراق​ي عن كتلة "صادقون"، ​حسن سالم​ إلى أن "هناك جناحا أمنيا إسرائيليا في ​السفارة الأميركية​ ب​بغداد​، يقوم بعدة مهام منها ضرب المواقع الأمنية العراقية"، مشيراً إلى "وجود سفارة إسرائيلية داخل السفارة الأميركية ببغداد، لديها جناح أمني استخباراتي تجسسي يقوم بعدة مهام، منها ممارسة الاغتيالات والتفجيرات والمفخخات، وآخرها ضرب مقرات ومواقع أمنية عراقية وخصوصا مخازن ​الحشد الشعبي​".

وأشار إلى ان "عدم إغلاق هذه السفارة يعني أنه لا أمن ولا أمان في العراق"، مؤكدا "أهمية تدويل هذه القضية وعدم السكوت على هذه الجرائم"، لافتاً إلى انه "تنصل ​أميركا​ من هذا الاستهداف غير حقيقي، لأن أميركا تعني الكيان الصهيوني والكيان الصهيوني هو أمريكا، وهي من تسيطر على الأجواء العراقية، وبالتالي لا بد من إنهاء وجود التحالف الأميركي، الذي هو سبب رئيس لخرق الأجواء العراقية".