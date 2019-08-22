أكد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أن "لندن لن تضع نقاطا حدودية تحت أي ظرف بين ​إيرلندا​ العضو في ​الاتحاد الأوروبي​ و​إيرلندا الشمالية​ التابعة ل​بريطانيا​"، مشيراً إلى أنه يفهم رغبة الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على سوق موحدة، لكن ذلك يجب أن يتوافق مع صفقة لـ "​بريكست​" من شأنها أيضا الحفاظ على سلامة بريطانيا".

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كانت هذه تفاصيل خبر جونسون من باريس: لن نقيم نقاطا حدودية مع إيرلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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