الأمن الإسرائيلي: محكمة إسرائيلية تتهم فلسطينيين بالتخطيط لهجمات باسم "داعش"

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أن "محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا وجهت تهمة الإعداد لهجمات إرهابية باسم تنظيم "داعش" إلى فلسطينيين اثنين"، مؤكدا "اعتقال في شهر تموز الماضي، أمين ياسين الذي يدرس الطب في سلوفاكيا، وعلي عرموش وكلاهما ينحدران من مدينة طمرة".
وأوضح أنه "كان يشتبه بالفعل بوجود صلة بين عرموش و"داعش"، لكن لم يتم إصدار حكم بحقه لعدم وجود أدلة"، مشيراً إلى أن "الرجلين متهمان بتحميل محتوى إلكتروني على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما مصدرها المنظمة الإرهابية، وتظهر فيها كيفية تحضير الأسلحة لغرض شن هجمات إرهابية".
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