برلمانية تطالب "الصحة" بآليات لمنع قوائم الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشادت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بمجهودات تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة على وجود نتائج ملموسة لهذه المبادرة في جميع المحافظات، والقضاء على نسبة كبيرة منها.

وأشارت "يوسف"، في بيان اليوم الخميس، إلى أن وزارة الصحة أعلنت أن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات قدمت العلاج بالمجان على مدار عام، لحوالي 215 ألف مواطن حتى الآن.

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وطالبت النائبة، بضرورة وضع آليات وخطط مسبقة لمنع تراكم قوائم الانتظار مستقبلا، حرصا على توفير خدمة طبية عاجلة للمواطنين ذوي غير القدرة على إجراء عمليات في مستشفيات خاصة.

وانتقدت النائبة، أن أداء وزارة الصحة يتحسن فقط مع التوجيهات الرئاسية، معلقة: "طالما الامكانيات متوافرة والقدرة على التنفيذ جيدة، لماذا لا نعمل ونقدم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري إلا بعد التوجيهات الرئاسية".

وتابعت، :"الوضع غير مقبول في مستشفيات الحكومة وخاصة في المحافظات من ناحية عن التزام الأطباء وانخفاض اعداد التمريض وقلة خبرتهم، مما يعرض المواطن إلى امتهان يومي".