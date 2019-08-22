كشفهما الصوت.. ضبط شاب وفتاة في وضع مخل داخل دورة مياه مسجد

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، بمساعدة الأهالي، شابًا وفتاة في وضع مخل؛ داخل دورة مياه مسجد.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أشرف الدمرداش، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الشمال، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بضبط شاب يُدعى"م.ج.أ"، وفتاة تُدعى "ح.ش"؛ بعدما سمع أهالي صوتهما داخل دورة مياه مسجد، بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

جرى التحفظ على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4992 إداري أبو كبير لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.