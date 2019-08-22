وزيرة الصحة: إرادة القيادة السياسية وراء نجاح المبادرات الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

استقبلت وزيرة الصحة والسكان، الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، والوفد المرافق له ويضم دكتور علا شديد المدير الفني للمنظمة، ودكتور أندرو بول المدير بالإنابة لإدارة مكافحة الإيدز و الالتهاب الكبدي بالمنظمة، ودكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر.

واصطحبت الوزيرة، الوفد في جولة تفقدية إلى غرفة عمليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة؛ بمقر المعهد القومي لتدريب الأطباء التابع لوزارة الصحة و السكان، للوقوف على سير العمل بالغرفة والنتائج التي حققتها المبادرات الرئاسية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان الخميس، أن الوزيرة اطلعت الدكتور أدهانوم على نتائج مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "١٠٠ مليون صحة"، والتي قامت بفحص أكثر من٦٠ مليون مواطن مصري، منهم ٤٩ مليون و٩٠٠ ألف مواطن مصري بمبادرة القضاء على ڤيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية إضافة إلى ٣ ملايين و٢٩ ألف طالب وطالبة ضمن مبادرة القضاء على ڤيروس سي لطلبة المدارس.

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كما جرى فحص مليون و٥٧٠ ألف امرأة بمبادرة صحة المرأة، وفحص ٩ ملايين و٢٢٧ ألف طالب وطالبة ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلبة المدارس، مشيرَا إلى فحص وعلاج ٦٥ ألف من ضيوف مصر من غير المصريين.

وأضاف "مجاهد"، أن الوزيرة أطلعت الدكتور أدهانوم على بطاقات فحص ڤيروس سي للمصريين وغير المصريين وبطاقات فحص طلاب المدارس.

وأشاد "أدهانوم"، بالبيانات والمعلومات التي تتضمنها كل بطاقة من حيث تحديد المستهدفين وغير المستهدفين وقياس الطول والوزن والسكر والضغط، ومعرفة فصيلة الدم، مع تحديد النتائج الإيجابية والسلبية، وتحديد مواعيد فحص البي سي آر، للعينات الإيجابية، إضافة إلى وضع الموقع الإلكتروني والخط الساخن بالكارت، للمساعدة في الحصول على المعلومات وتلقي الاستفسارات، واحتفظ الدكتور "أدهانوم" ببعض البطاقات.

وتابع: "الوزيرة وجهت الشكر للدكتور أدهانوم و لمنظمة الصحة العالمية على الدعم الكبير الذي تقدمه لمصر"، مؤكدة أن "مصر نجحت بفضل قوة إرادة القيادة السياسية المصرية في التغلب على العديد من التحديات".