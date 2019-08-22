بالتعاون مع "بوب جونز" الأمريكية.. جامعة الزقازيق تستضيف مؤتمر التمريض

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تستعد جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتورة ميرفت عسكر، القائمة بأعمال رئيسة الجامعة، لتنظيم المؤتمر العلمي الدولي الأول لمناقشة دور مهنة التمريض في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع جامعة "بوب جونز" الأمريكية، مُمثلة في قسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض.

وقالت الدكتورة سلوى عباس، رئيس المؤتمر، إنه يأتي إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وينعقد يوم الثلاثاء 25 نوفمبر المُقبل، تحت رعاية الدكتورة ميرفت عسكر، رئيسة الجامعة، والدكتورة نادية محمد طه، عميدة كلية التمريض، ويشهد مشاركة البروفسير "Kelly A Crum" بمحاضرة عبر "الفيديو كونفرانس".

من جانبها، أوضحت الدكتورة أماني صبحي، رئيسة قسم تمريض صحة المجتمع ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يتضمن سبعة محاور رئيسية، منها التثقيف الصحي من خلال المفاهيم والاستراتيجيات والكفاءات الأساسية، والحديث حول دور الصحة والتعليم والبحث العلمي والتمريض في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك دور مهنة التمريض في تعزيز صحة الأسرة.