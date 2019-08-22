الأمن العراقي: اعتقال قيادي بـ"داعش" في سامراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، عن اعتقال أحد قادة تنظيم "داعش" في سامراء بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.
وقالت الخلية في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إنه "الاستخبارات العسكرية العراقية تمكنت من خلال معلومات دقيقة من اعتقال أحد قادة داعش الإرهابي فيسامراء والمطلوب وفق قانون الإرهاب".
وأضافت الخلية، أن "القيادي بداعش كان يعمل في ما يسمى بولاية سامراء، وهو مسؤول عن العديد من الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين ".
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