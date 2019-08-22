الرئاسة العراقية: بغداد تؤكدأهمية التزام التحالف الدولي بالحفاظ على الأمن

شددت الرئاسات العراقية الثلاث على ضرورة أن يلتزم التحالف الدولي بالحفاظ على أمن الأجواء العراقية من أي استهداف، ودعت للتحقيق في تفجيرات مخازن الأسلحة التابعة للحشد الشعبي مؤخرا, التابعة للحشد الشعبي مؤخرا, وأكدت الرئاسات على أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي والثبات على مبدأ مراعاة سيادة العراق. دعت الرئاسات الثلاث، الخميس، إلى التحقيق بجميع المعطيات والمعلومات بشأن تفجيرات مخازن للأسلحة التي وقعت مؤخراً في بغداد وصلاح الدين، مؤكدة أهمية الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب بالوكالة.

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