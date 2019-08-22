"سيكون وضعًا مخيفًا للعالم".. عمران خان يلمح إلى مواجهة نووية مع الهند

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن الحوار مع الهند "لا معنى له"، معتبرًا أنها فسرت جميع محاولات بلاده من أجل السلام والحوار، "على أنها تنازلات".

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الخميس، الذي وجه انتقادات إلى نيودلهي على خلفية إلغائها الوضع الخاص بالجزء الخاضع لها في إقليم كشمير.

وأضاف خان "ليس هناك أي معنى للحوار مع الهند، لقد تحدثت بقدر ما ينبغي أن

أتحدث"، وتابع "لسوء الحظ عندما أنظر إلى الوراء، فإنني أرى أنهم (الهنود) فسروا جميع محاولاتي من أجل السلام والحوار، على أنها تقديم تنازلات".

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني، أن جهود الدخول في حوارات (مع الهند) لم تسفر عن نتيجة، مضيفًا أنه "لا يوجد شيء يمكننا القيام به الآن".

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وذكر خان أن "الهند ستحاول إضفاء الشرعية على أعمالها العسكرية ضد

باكستان عبر تنفيذ حملة تضليل في كشمير"، معربًا عن شعوره بالقلق بهذا الخصوص، محذرًا "باكستان سترد في مثل هذه الحالة".

وأتم "ننظر إلى بلدين يملكان أسلحة نووية، لذا يمكن أن يحدث أي شيء قد يرتفع التوتر، وهذا سيكون وضعًا مخيفًا بالنسبة للعالم".

وفي 5 أغسطس الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك والحصول على منح تعليمية.