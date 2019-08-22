الغرب يغازل روسيا لإعادتها لـ"الثمانية الكبار"

ترغب الولايات المتحدة بعودة روسيا إلى مجموعة "الثمانية الكبار"، فيما لاقى الاقتراح الأمريكي تأييدا من فرنسا، بينما كانت تصريحات ألمانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا متحفظة على الفكرة.

استبعد الغرب قبل خمس سنوات روسيا من نادي النخبة السياسية العالمية، لتصبح مجموعة الدول الصناعية الكبرى سبعة بدلاً من ثمانية.

يريد الغرب الآن إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً،

وتقود المؤشرات في الواقع إلى أن حل المشاكل العالمية دون التنسيق والتعاون مع موسكو أصبح أصعب بكثير، فهل يجب على روسيا أن تجلس مرة أخرى على طاولة المفاوضات مع الدول الصناعية السبع الكبرى؟

أثارت تغريدة الصحفية الأمريكية، كايلي أتوود، عبر موقع تويتر، ضجيجاً في المجتمع

الدولي، والتي أكدت من خلالها أن ترامب وماكرون قررا دعوة روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى العام المقبل.

وأضافت أتوود، في "سبقها" الصحفي كما أسمته، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن رسمياً عن هذا الاقتراح خلال قمة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستقام بين 25-27 أغسطس الجاري في بياريتز الفرنسية، مشيرةً إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو من نصح ترامب بدعوة روسيا، وبدوره قال ترامب للصحفيين إن مثل هذا القرار "مستحسن".