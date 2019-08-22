تجدد الاشتباكات بين قوات كردية وفصائل مدعومة من تركيا في ريف حلب الشمالي

شهدت محاور عديدة في القطاع الشمالي من ريف حلب اشتباكات يومية ومتجددة بين قوات كردية وفصائل موالية لتركيا. Advertisements وأفاد المرصد السوري المعارض بأن هذه الاشتباكات جرت في الأيام الأخيرة على محاور مرعناز غرب مدينة اعزاز شمال حلب، وحزوان غرب مدينة الباب شرق حلب، مع تسجيل خسائر بشرية بين الطرفين. الأخيرة على محاور مرعناز غرب مدينة اعزاز شمال حلب، وحزوان غرب مدينة الباب شرق حلب، مع تسجيل خسائر بشرية بين الطرفين. وأضاف المصدر نفسه أنه في 18 أغسطس الجاري، تم رصد قصف مدفعي نفذته القوات التركية، استهدف مناطق في قرى وبلدات عين دقنة والعلقمية وشوارغة والمالكية ومطار منغ العسكري ومرعناز الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمال حلب.

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