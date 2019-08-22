"الجامعة العربية" تؤكد مواصلة دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية

وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، التهنئة للدكتور عبد الله حمدوك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في السودان.

وتمنى أبو الغيط لرئيس الوزراء السوداني النجاح والتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه، وخاصة في هذا الظرف الدقيق والمرحلة التاريخية التي يمر بها السودان مع انطلاق العملية الانتقالية نحو استكمال المسيرة الديموقراطية في البلاد.

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وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، إن أبو الغيط أكد لحمدوك في برقية التهنئة التي وجهها إليه بهذه المناسبة، التزام الجامعة بمواصلة دورها في الوقوف مع السودان وأهله، ومساندة حكومته ومؤسساته في كل ما يدعم أمنه واستقراره، ويساهم في استعادة عافيته الاقتصادية، ويصبّ في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في العبور الناجح لتحديات المرحلة المقبلة.

وأدى حمدوك اليمين الدستورية مساء أمس الأربعاء، رئيساً لوزراء السودان أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.