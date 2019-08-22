كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تحتج على رفض كوريا الجنوبية مواصلة تبادل المعلومات الاستخباراتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر رفيع في الخارجية اليابانية، اليوم الخميس، أن اليابان عبرت عن احتجاجها لكوريا الجنوبية فيما يتعلق بقرار سيئول التخلي عن التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وقال المصدر لوكالة "كيودو" اليابانية إن كوريا الجنوبية "نقلت المواجهة مع اليابان إلى المجال الأمني"، مشيراً إلى أن طوكيو ستتابع عن كثب الإجراءات اللاحقة لإدارة الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، ووفقاً للوكالة، فقد تم إرسال الاحتجاج عبر القنوات الدبلوماسية.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم رفضها تمديد اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان وذلك ردا على استبعاد الحكومة اليابانية كوريا الجنوبية من قائمة الدول الأكثر تفضيلا في مجال التجارة.

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وأعلنت اليابان في أوائل شهر يوليو الماضي، فقدان الثقة في كوريا الجنوبية بسبب محاولات سيئول الهادفة إلى تأمين قيام اليابان بدفع تعويضات للكوريين، الذين استفادت الشركات اليابانية من أعمال السخرة خلال فترة حكم الاستعمار الياباني في كوريا بين أعوام 1910 و1945، وبهذا تتخلى اليابان عن توفير الشروط الميسرة لكوريا الجنوبية لشراء ثلاثة أنواع من المواد اليابانية المستخدمة في صناعة الإلكترونيات.

من جانبها اعتبرت سيئول القرار الياباني انتهاكًا لقواعد منظمة التجارة العالمية وأقدمت على اتخاذ إجراءات جوابية.