كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: لا وقت للتفاوض على صفقة جديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: ":أنه لم يكن هناك وقت كاف في الشهر المقبل للتفاوض على اتفاق جديد لسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

تحدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء إلى جونسون للتوصل إلى بدائل من الحدود الإيرلندية في غضون 30 يومًا - وهو تحد قبله جونسون بسهولة.

وقال ماكرون للصحفيين الذين وقفوا إلى جانب جونسون: "ما قالته المستشارة ميركل أمس، والذي يتماشى مع مضمون محادثاتنا، هو أننا نحتاج إلى رؤية خلال 30 يومًا".

وأضاف: "لن ينتظر أحد حتى 31 أكتوبر دون محاولة إيجاد حل جيد".