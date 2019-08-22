كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل مهاجر عراقي في حادث قطار باليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة في شمال اليونان إنه لقي مهاجرًا كان يبدو أنه نائم على مسارات السكك الحديدية مصرعه بعد ان صدمه قطار عابر بالقرب من الحدود التي يسهل اختراقها مع تركيا.

أوضح بيان للشرطة الخميس ان الضحية رجل من العراق. وقالت الشرطة إنه كان معه رجلا عراقيا آخر، وتمكن من مغادرة مسار القطار في الوقت المناسب، وأخبرهم أن الرجل الميت كان ينام على القضبان.

وقع الحادث يوم الأربعاء، بالقرب من قرية أبالوس خارج بلدة ألكساندروبوليس الشمالية الشرقية.

أخبر الناجي الشرطة أن كليهما دخل اليونان من الحدود البرية مع تركيا، وهي نقطة عبور غير شرعية رئيسية للمهاجرين الذين غالبًا ما يتبعون مسارات السكك الحديدية ليجدوا طريقهم غربًا إلى الكسندروبوليس.

