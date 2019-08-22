كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: مستعدون للعمل على مقترحات فرنسا بشأن الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن طهران مستعدة للعمل على مقترحات فرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية عام 2015.

Advertisements

وأضاف في المعهد النرويجي للشؤون الدولية "هناك مقترحات على الطاولة.. وسنعمل عليها".

وعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء، إما تخفيف العقوبات على إيران، أو توفير "آلية تعويض لتمكين الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل"، في مقابل الامتثال التام للاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.