كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تبحث عن معلومات بشأن موظف قنصلية هونج كونج المحتجز في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أنها تواصل البحث بشكل عاجل عن مزيد من المعلومات عن موظف في قنصلية هونج كونج محتجز في الصين.

وقالت الوزارة، إن المسؤولون لم يتمكنوا من التحدث إلى موظف القنصلية، سيمون تشنغ، منذ احتجازه في مدينة شنتشن الحدودية الصينية. والذي كان من المتوقع أن يعود إلى العمل في 9 أغسطس بعد زيارة المدينة المجاورة لهونج كونج.

وأضافت وزارة الخارجية، أنها تواصل إثارة القضية مع المسؤولين في هونج كونج ولندن والصين.