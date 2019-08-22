كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون" يحاول إقناع "ماكرون" بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي بدون صفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيحاول رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" اليوم الخميس إقناع فرنسا بإعادة فتح مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أقل من يوم من استبعاد الرئيس إيمانويل ماكرون بصراحة أي محادثات أخرى بشأن صفقة الطلاق.

في أول رحلة خارجية له منذ فوزه بالرئاسة قبل شهر، حذر جونسون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وماكرون من أنهما سيواجهان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة في 31 أكتوبر ما لم يقم الاتحاد الأوروبي بصفقة جديدة.

وفي محادثات في برلين يوم الأربعاء، ألمحت ميركل إلى طريق محتمل للخروج من مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر إخبار جونسون بالتوصل إلى بعض البدائل لسياسة تأمين الحدود الأيرلندية في غضون 30 يومًا.

