"العلم الوطني الصيني" يجذب 5 مليارات متابع على الإنترنت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق تلفزيون الصين المركزي حملة عبر الإنترنت بعنوان "العلم الوطني الصيني لديه 1.4 مليار من حماة العلم"، وتابعها أكثر من 5 مليارات شخص وذلك يوم الرابع من أغسطس الجاري. الحملة أطلقت عقب قيام مثيري شغب بإزالة العلم الوطني الصيني من سارية العلم في منطقة تسيم شان تسوي وإلقائه في البحر؛ ما دفع ملايين الصينيين إلى إظهار دعمهم للحملة، معربين عن اعتزازهم ببلدهم وعلمهم.

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