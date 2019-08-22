رئيس "النواب الأردني": علاقاتنا مع الإمارات راسخة

أكد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، الخميس، أن علاقات بلاده مع الإمارات راسخة وعنوانها الثقة والاعتدال والاحترام المتبادلين.

وأوضح الطراونة، خلال لقاء جمعه بالسفير الإماراتي لدى الأردن أحمد علي محمد البلوشي، في مجلس النواب، أن ما يربط الأردن والإمارات من علاقات أخوة صادقة ومتينة، يبعث دوما على الفخر والاعتزاز، بهذا المستوى من الثقة والاحترام المتبادلين، حيث التنسيق والتشاور المستمر بين قيادة البلدين.

وأشار الطراونة إلى أن علاقات الإمارات والأردن بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والملك عبدالله الثاني، لم تتبدل وظلت ثابتة وراسخة وبقي التنسيق والتشاور في أعلى مستوياته، هدفا ومقصدا في خدمة الشعبين الشقيقين.

وأعرب الطراونة عن تقدير الأردن عاليا لدولة الإمارات، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على دعمها المستمر للأردن في مختلف المجالات.

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وشدد الطراونة على أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن والإمارات، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة وأن عمّان وأبوظبي لهما من مواقف الاعتدال والحكمة ما يكسبهما ثقة الجميع، وهو ما يساعد في الدفع قدماً نحو تنسيق المواقف العربية بخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية بوصفها قضيتنا المركزية وأساس لضمان واستقرار المنطقة.

كما جدد الطراونة التأكيد على أهمية وإدامة التنسيق البرلماني المشترك، مشيراً إلى مدى التعاون والتنسيق المستمر مع رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي، حيال مختلف القضايا البرلمانية، التي تهدف إلى دعم قضايا أمتنا وشعبينا الشقيقين.

ونقل السفير الإماراتي للطراونة تحيات وتقدير رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي، ولمواقف مجلس النواب الداعمة للقضايا العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد البلوشي تقدير دولة الإمارات عالياً للأردن ومواقف الملك عبدالله الثاني المستمرة الداعمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية، مؤكداً أن قيادة البلدين الحكيمة برهنت دوماً صواب مواقفها حيال عديد القضايا في المنطقة.

وأعرب عن حرص الإمارات على الأردنيين المقيمين فيها وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لهم، لافتاً إلى أن التجارب والخبرات الأردنية في المجالات لها من الأثر الكبير في مسيرة التنمية والتطور الإماراتية.