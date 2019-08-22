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طباخ سابق لديمبلي يضاعف مشكلاته في برشلونة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

وكالة الأنباء الأسبانية

الأربعاء 2019/8/21 05:36 م بتوقيت أبوظبي

عثمان ديمبلي جناح

ضاعف ميكائيل نايا، الطباخ السابق للفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني، مشكلات اللاعب في الفريق الكتالوني، بعدما كشف عن حالة الفوضى التي يعيشها.

ويواجه ديمبلي غضبا شديدا من قبل مسؤولي نادي برشلونة بسبب تصرفاته خارج الملعب، والتي جعلته محل انتقاد من قبل جماهير الفريق الكتالوني.

وقال ميكائيل نايا في تصريحات لصحيفة "لو باريسيان" الفرنسية: "عثمان فتى طيب لكنه لا يتحكم في حياته، يعيش دوما مع عمه وأقرب أصدقائه اللذين لا يجرآن على قول أي شيء له". 

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وأضاف: "ديمبلي لا يحترم أوقات الراحة على الإطلاق، حاولت تنظيم وجبات اللاعب وفقا للمباريات وأوقات التعافي، كانت الأمور تسير بشكل جيد لكن هناك تأثيرات سلبية عليه".

وأوضح الطباخ السابق للنجم الفرنسي أن ديمبلي حين يكون بلا أصدقاء، يتحول إلى شخص مهتم ومنفتح ومؤدب.

وأبرزت الصحيفة الفرنسية أنه منذ الكشف عن إصابة ديمبلي الأخيرة شنت الصحف الإسبانية حربا على اللاعب الذي اعتبرت أنه يفتقر للنضج.

كما واجه الدولي الفرنسي انتقادات من جانب زميليه بالفريق جيرارد بيكيه والأورجواياني لويس سواريز العام الماضي بسبب عدم احترافيته.

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