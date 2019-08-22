"السيادي السوداني" يرسل وفدا لاحتواء التوترات شرقي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عضو المجلس السيادي السوداني، شمس الدين الكباشي، إنهم قرروا إرسال وفد عاجل إلى بورتسودان (شرق)؛ للوقوف على توترات الأوضاع بالمدينة.
وأضاف الكباشي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الوفد يضم عضو مجلس السيادة المستشار القانوني حسن شيخ إدريس، إلى جانب رئيس أركان القوات البرية ونائب مدير جهاز الأمن ومدير الشرطة (لم يسمهم).
وأوضح أن الزيارة تستغرق ساعات ولن تزيد على اليوم الواحد.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل مواطن، وإصابة عشرات شرقي البلاد إثر صراع قبلي.
فيما لم يصدر تعقيب رسمي حول الواقعة وأسبابها حتى الساعة 13:10ت.غ
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