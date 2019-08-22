جونسون لماكرون: ميركل شجعتني على التوصل لاتفاق بشأن بريكست

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مؤكدا أن محادثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "شجعته بشكل كبير".

وأضاف جونسون "أريد أن أوضح تماما أنني أريد اتفاقا.. أعتقد أن بإمكاننا التوصل إلى اتفاق جيد".

واستقبل الرئيس الفرنسي في الإليزيه نظيره البريطاني الذي وصل إلى باريس الخميس، في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه قبل شهر قادما من برلين حيث بحث مع ميركل احتمال خروج بلاده بدون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول ما لم يبرم التكتل اتفاقا جديدا معها.





Advertisements

وأوضح ماكرون أن "مستقبل المملكة المتحدة لا يمكن أن يكون إلا في أوروبا"، مؤكدا أنه يمكن التوصل إلى حل "خلال ثلاثين يوما" حول مسألة الحدود الأيرلندية من أجل تأمين خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقال ماكرون خلال استقباله جونسون "في إطار ما تم التفاوض حوله، هنا عمل يجب إنجازه"، مؤكدا "ثقته" في إمكانية التوصل إلى حل في هذا الشأن "خلال ثلاثين يوما".

وخلال محادثات في برلين الأربعاء، ألمحت ميركل إلى طريق محتمل للخروج من مأزق مغادرة بريطانيا للتكتل وطلبت من جونسون تقديم بعض البدائل في غضون 30 يوما.



ويتبنى ماكرون موقفا متشددا من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث إنه لا يرى أي سبب يدعو إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد إلى ما بعد الموعد المحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول، ما لم يكن هناك تغيير سياسي كبير في بريطانيا مثل انتخابات أو استفتاء جديد.

وأكد ماكرون الأربعاء أن "معاودة التفاوض بالشروط التي اقترحها البريطانيون ليست خيارا مطروحا، وهو ما أكده على الدوام بوضوح شديد مفاوض" الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه.