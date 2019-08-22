خاص.. الأهلي يفكر في إعادة مانويل جوزيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الأهلي المصري السابق، مرشحاً بقوة للعودة إلى النادي مجدداً خلال الفترة المقبلة، ولكن في منصب جديد.

وقال مصدر مقرب من مجلس إدارة الأهلي لـ"العين الرياضية" إن النادي يفكر في إعادة جوزيه مرة أخرى، ولكن في منصب جديد كمشرف عام على فريق الكرة.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن جوزيه سيكون من بين مهامه اختيار المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفاً للأوروجواياني المقال مارتن لاسارتي.

وأقال الأهلي لاسارتي عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق بهدف دون رد أمام بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر ومن ثم توديع البطولة مبكراً.

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وكشف المصدر ذاته عن أن خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أجرى اتصالاً بجوزيه وعرض عليه الأمر، ليطلب الأخير مهلة من الوقت للتفكير قبل إعلان قراره النهائي.

ويعمل جوزيه حالياً ضمن طاقم الإشراف على أكاديميات نادي وادي دجلة المصري للناشئين، وكان أعلن قبل فترة اعتزاله التدريب نهائياً.

وكان جوزيه تولى منصب المدير الفني للأهلي في 3 ولايات سابقة الأولى موسم 2001-2002 والثانية بين عامي 2003 و2009 والأخيرة موسم 2011-2012..

وحقق جوزيه العديد من الإنجازات مع الأهلي، وقاده للفوز بلقب الدوري المصري 6 مرات ودوري أبطال أفريقيا 4 مرات، وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 4 مرات، والسوبر الأفريقي 4 مرات.