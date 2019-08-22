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الجيش الليبي يعلن طرد المجموعات الإرهابية من العزيزية

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع الجيش الليبي يعلن طرد المجموعات الإرهابية من العزيزية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، طرد المجموعات الإرهابية من منطقة العزيزية بطرابلس.

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وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن الجيش استطاع طرد المجموعات الإرهابية المتمركزة في منطقة العزيزية بطرابلس بعد معارك عنيفة شهدتها المنطقة.

وأوضح أن القوات الجوية نفذت غارة اليوم، على بوابة شرق المدينة ومجموعات في حي 17، مضيفًا: “ما زلنا ننصح الشباب في طرابلس وكل مناطق ليبيا بترك السلاح والاصطفاف مع الوطن في الحرب ضد الإرهاب”.

وأكد أن العصابات الإجرامية تدير عمليات الهجرة غير الشرعية في الصحراء، وتسيطر على مناجم الذهب في جنوب ليبيا.

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