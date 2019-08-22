شاهد.. ضابط إيراني ينهال ضربًا على سيدة عراقية

الخميس 22 أغسطس 2019

اعتداء ضابط إيراني علي سيدة عراقية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تعرضت سائحة عراقية في مطار مدينة مشهد شمال شرق إيران، إلى الضرب الشديد والسب من قبل ضباط إيراني برتبة ملازم بمطار المدينة، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس.



وقالت العراقية، وهي من أهالي مدينة النجف وسط العراق في مقطع فيديو تناولته مواقع التواصل الاجتماعي، إن ”تعرضها للإهانة والضرب يوم الأحد الماضي، من قبل الضابط الإيراني يعود لأنها عربية“.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية العراقية، عبر لسان المتحدث باسمها أحمد الصحاف، إنها تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة التي تعرضت للضرب في مطار مشهد.

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وقال الصحاف، في بيان صحافي: إن ”العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام“، داعيًا جميع دول العالم أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها.

عادة ما يكون السائحون العراقيون في إيران عرضة للسرقة والابتزاز والقتل في بعض الأحيان من قبل الإيرانيين وحتى قوات الأمن، فيما يتعرض آخرون في مناطق شمال إيران للخطف والاعتداء والمطالبة بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

وفي مدينة قم وسط إيران التي تضم مرقدًا شيعيًا، ويقصد الآلاف من العراقيين، أعلنت قوات الشرطة في هذه المدينة ضبط خمسة أشخاص يرتدون زيًا عسكريًا يقومون بابتزاز الزوار العراقيين، ويقومون بعملية اعتقالهم وسرقة أموالهم بذريعة أنهم من قوات الأمن.

وذكرت وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية، الأربعاء، أن أفراد المجموعة الذين جرى اعتقالهم اعترفوا بسرقة 200 شخص أغلبهم من الزوار الأجانب وغالبيتهم من العراقيين.

وفي قضية المرأة العراقية التي جرى الاعتداء عليها بالضرب، قالت الناشطة والصحفية الإيرانية من القومية العربية (الأهواز)، حنا ظريفه، وهي تستنكر ما قام به أحد الضباط الإيرانيين ”العراق صديقنا، والعراقيون أعزاؤنا، ولابد من أن يتعامل القانون بكل قوة مع هذه القضية“.