من هي ابتسام الشهري المتحدثة الرسمية للتعليم في السعودية

الخميس 22 أغسطس 2019

ابتسام الشهري

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أصدر وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بتكليف ابتسام الشهري، لتكون متحدثة رسمية للتعليم العام في السعودية.

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يشار إلى أن تتبوأ الشهري هذا المنصب كأول امرأة تكون صوتاً للوزارة المسؤولة عن ما يزيد عن 6 ملايين طالب ومعلم في مختلف مراحل التعليم العام.

وتعد ابتسام الشهري من الكفاءات في التعليم، وهي معلمة لغة إنجليزية تمتلك خبرة تزيد عن 17 عاماً في التعليم، وهي حاصلة على ماجستير "تربية موهوبين"، وخريجة برنامج "خبرات" الدفعة الأولى من برنامج " بناء القادة من أجل التغيير عن طريق المعايشة في المدارس"، وتشمل رحلتها في التدريس جميع المراحل الدراسية، ابتداءً بالروضة، وانتهاء بالمرحلة الجامعية، بالتعاون مع إحدى الجامعات، وقد اختارتها وزارة التعليم للابتعاث الخارجي إلى أميركا، وقد سبق لها حضور المؤتمرات الدولية والمنتديات المتخصصة في استراتيجية التعليم.