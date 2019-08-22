شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسعى لاتفاق بشأن «بريكست» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (باريس)
أفاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، بأنه يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، مؤكداً أن محادثاته مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل «شجعته بشكل كبير».
وقال: «أريد أن أوضح تماماً أنني أريد اتفاقاً... اعتقد أن بإمكاننا التوصل إلى اتفاق جيد».
من جهته، أكد ماكرون لجونسون أن «مستقبل المملكة المتحدة لا يمكن أن يكون إلا في أوروبا».
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