شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب «مادوبي» رئيساً لجوبا لاند الصومالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الصومال) فاز أحمد محمد مادوبي رئيس ولاية جوبا لاند في جنوب الصومال بفترة رئاسية جديدة اليوم (الخميس)، وذلك بعد انتخابات مثيرة للانقسام. وقال رئيس البرلمان الشيخ عبدي محمد عبد الرحمن إن مادوبي حصل على أصوات 56 مشرّعاً من بين 74 مشرّعاً في الانتخابات الإقليمية. وقالت الحكومة المركزية في مقديشو يوم السبت الماضي إنها لن تعترف بنتيجة التصويت لأن عملية اختيار المرشحين خالفت دستور البلاد.

فاز أحمد محمد مادوبي رئيس ولاية جوبا لاند في جنوب الصومال بفترة رئاسية جديدة اليوم (الخميس)، وذلك بعد انتخابات مثيرة للانقسام. وقال رئيس البرلمان الشيخ عبدي محمد عبد الرحمن إن مادوبي حصل على أصوات 56 مشرّعاً من بين 74 مشرّعاً في الانتخابات الإقليمية. وقالت الحكومة المركزية في مقديشو يوم السبت الماضي إنها لن تعترف بنتيجة التصويت لأن عملية اختيار المرشحين خالفت دستور البلاد.

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