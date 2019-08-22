الإمارات تتباكا على أمراءها القتلى في اليمن وتنعت حكومة هادي برجال الفنادق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي

دفعت الخلافات بين الإمارات وحكومة هادي الى الكشف عن عمليات الفساد التي تمارسها فصائل المرتزقة في عدن ومأرب.

كما دفعت الاماراتيين الى الكشف عن عدد قتلاهم في اليمن، حيث اعلنت شبكة إرم نيوز الإماراتية عن أسماء 3 من الأمراء الإماراتيين الذين أصيبوا في العدوان على اليمن.

وجاء هذا الاعتراف بحسب الوكالة الإماراتية رداً على انتقدات حكومة هادي التي حملها المسؤولية الكاملة في الصراع الجاري جنوب اليمن.

وقال التقرير المعنون بـ رجال الفنادق يهاجمون رجال الخنادق إن نجل ولي عهد أبو ظبي ذياب محمد بن زايد ال نهيان أصيب شخصيا في اليمن وكذلك صهره وابن اخيه زايد بن حمدان بن زايد وأيضا نجل حاكم رأس الخيمة الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، بينما كان جلال هادي يرقص في فنادق الرياض.