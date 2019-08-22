حقيقة انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية.. واستيراد شحنات زراعية غير مُطابقة للمواصفات.. ونقص الأسمدة بالأسواق

كتب: ضياء السقا رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تداول عدد من الشائعات خلال الفترة من 9 حتى 22 أغسطس 2019. وقام المركز بنفي الشائعات التالية: دخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مُطابقة للمواصفات القياسية. · استخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية. ·نقص الأسمدة الزراعية بالأسواق. Advertisements · انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية. تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو". · تغيير الألوان الأصلية لقصر البارون الأثري في إطار مشروع الترميم.

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