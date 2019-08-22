الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: البيئة القانونية لقطاع الاعلام في لبنان بعيدة عن المعايير الدولية

اشار الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي الى "إن ​البيئة​ القانونية والتنظيمية لقطاع الاعلام في ​لبنان​ بعيدة عن المعايير الدولية"، واعتبر انه "يجب على ​الحكومة اللبنانية​ والمشرعين اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح قطاع الإعلام، بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على حق ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية في تنظيم وتمثيل جميع الصحفيين العاملين في البلاد".

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