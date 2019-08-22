باسيل تقدم بطلب اقتراح استعادة مرسوم متعلق بذوي الاحتياجات الخاصة لاعادة النظر فيه

تقدم وزير الخارجية والمغتربين المهندس ​جبران باسيل​، بشأن التعديل المطروح على القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، تقدم في جلسة الوزراء بطلب اقتراح استعادة المرسوم الصادر العام 2007. وتم الاتفاق على استرداد مشروع القانون المتعلق بابرام المعاهدة الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لاعادة النظر فيه في ظل مشروع التعديل المطروح، وبذلك وبعد طرحه على ​مجلس الوزراء​ يتم اعادة ارساله الى ​مجلس النواب​ لابرامه والتصديق على المعاهدة الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول الاختياري التابع لها، فتخرجه بذلك من باقة المراسيم المعطله منذ العام 2007. وهكذا يكون المطلب الاساسي للمؤتمر الذي عقد في شباط 2019 قد تحقق.

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