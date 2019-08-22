اشار امين سر تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "‏مع التحرك الاخير لمديرية واجهزة ​الجمارك​ وقبضها على عدد من ​الشاحنات​ المهربة عن طريق المعابر غير الشرعية، نطالب كافة الجهات المعنية في هذا الملف القيام بمسؤولياتها، علنا ننتهي من هذه الاَفة التي تساهم بتدمير اقتصادنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر كرم: للانتهاء من آفة التهريب التي تساهم بتدمير اقتصادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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