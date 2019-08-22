لفت المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ إلى أن "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانيا حرصا على احترام القانون، وعملا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​ وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ و​امن الدولة​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات"، مشيراً إلى أنه "شمل التفتيش 15 منطقة ليل الاربعاء 21 آب 2019 ونهار الخميس 22 آب 2019 هي عاليه، راس الحرف، الجاموس، الروشة، الزلقا، الدورة، سن الفيل، السكسكية، العباسية، طرابلس، القبة، مجدليا – طريق النافعة، المصنع، الصويري وطريق عام الجديدة - منيارة .

زار المفتشون 51 مؤسسة ومحلاً والنتيجة بالارقام اقفالاً واحدا، 63 ضبطاً و14 انذاراً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة تفتيش وزارة العمل ليوم الاربعاء: اقفال و63 ضبطا و14 انذارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.