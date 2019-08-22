ادارة السير والمركبات: استيفاء رسوم السير مع غرامات مخفضة

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن "​هيئة ادارة السير​ والاليات والمركبات تذكر المواطنين أن الإدارة هي في صدد إستيفاء رسوم السير السنوية مع غرامات مخفضة بنسبة 85% لغاية 31/12/2019، وذلك بناء لاحكام المادة 34 من القانون رقم 144 موازنة عام 2019".

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